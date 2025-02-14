Названы маршруты первых аэротакси в России

МАИ: первые аэротакси в России будут летать между аэропортами

Первые маршруты воздушных такси будут соединять аэропорты. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный конструктор центра «Беспилотные летательные аппараты» дирекции «Аэромобильность» Московского авиационного института Максим Калягин.

По его словам, аэротакси в первую очередь должно передвигаться по так называемым полезным маршрутам. Стоимость перелета для них может быть значительно снижена, уточнил он.

Калягин добавил, что прототипы таких транспортных средств уже существуют. Однако говорить об их полноценном введении в эксплуатацию пока рано — для начала необходимо убедиться в безопасности нового транспорта и подготовить нормативно-правовую базу для его внедрения. Он также добавил, что поначалу даже самые быстрые перевозки будут стоить очень дорого. По словам Калягина, презентовать модели отечественных аэротакси будет возможно в течение ближайших 5-10 лет.

Ранее гендиректор компании по созданию дронов-такси «Ховер» Александр Атаманов предсказывал, что в России летающие такси появятся в 2025 году. По его словам, первые машины должны были летать над промзонами, реками, каналами и путепроводами.