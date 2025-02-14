Некоторым россиянам задумали выплатить по тысяче рублей за год совместной жизни

В Госдуму внесут законопроект о выплатах к юбилеям брака в 30, 40 и более лет

На рассмотрение Госдумы представят законопроект о материальном поощрении россиян, состоящих в официальном браке 30 лет и более. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно предложению группы депутатов от ЛДПР, к юбилеям брака в 30 лет и больше гражданам будут выплачивать по тысяче рублей за каждый год совместной жизни: 30 тысяч за 30 лет, 40 тысяч за 40, 50 тысяч за 50 и так далее.

Отмечается, что задуманные меры поддержки сейчас осуществляются только в 19 субъектах РФ, а также в ряде городов. При этом чаще всего премируют пары, прожившие в браке 50 лет, а выплачиваемые суммы значительно различаются в зависимости от региона, указывают авторы инициативы. Они считают, что принятие проекта положительно скажется на укреплении института брака и сохранении традиционных семейных ценностей в России.