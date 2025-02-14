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16:07, 14 февраля 2025Экономика

Россиянка провалилась в незакрытый коммунальщиками колодец

Жительница Новороссийска провалилась в незакрытый коммунальщиками люк
Виктория Клабукова

В Новороссийске девушка упала в незакрытый коммунальщиками колодец ливневой канализации. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Новороссийск НЕ Новости».

Инцидент произошел на улице Вербовой. Проходя по автопарковке, горожанка внезапно провалилась в канализационный люк. Со стороны казалось, что колодец закрыт, но крышка оказалась неплотно закреплена. Ограждения, по-видимому, не было.

Девушка смогла выбраться из колодца — на помощь ей подоспел прохожий. Благодаря соцсетям о случившемся узнали в Следственном комитете. В региональном управлении ведомства сообщили о доследственной проверке по факту произошедшего.

Как напоминает портал «Утренний юг», это второй подобный случай за зиму в Новороссийске. В декабре в канализационный люк угодил школьник. Случай произошел днем около Западного рынка. Как отмечали очевидцы, колодец не был должным образом огорожен — присутствовал лишь дорожный знак. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг ненадлежащего качества.

Ранее в открытый люк теплосети провалился 10-летний житель Калуги. В результате падения мальчик получил перелом. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о халатности.

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