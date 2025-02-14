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22:59, 14 февраля 2025Интернет и СМИ

Одна затронутая Вэнсом в Мюнхене тема затмила обсуждение украинского кризиса

Reuters: Критика Вэнса в адрес лидеров ЕС в Мюнхене затмила обсуждение Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего выступления на конференции по безопасности в Мюнхене обрушился с критикой на лидеров стран Европы по поводу ограничения ими свободы слова и неспособности контролировать эмиграцию. Эта затронутая им тема затмила обсуждение украинского кризиса, передает Reuters.

В планах было, что основной темой конференции станет обсуждение мирных переговоров по Украине, в особенности в свете последних событий — состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Но Вэнс внезапно сосредоточил внимание собравшихся на внутренних проблемах ЕС.

Американский вице-президент заявил, что самая серьезная угроза для Европы исходит вовсе не со стороны РФ или Китая, она кроется в отходе от фундаментальных ценностей, в том числе в вопросе свободы слова. Также он отметил, что иммиграция в ЕС находится «вне контроля».

Слова Вэнса вызвали острую реакцию главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, он назвал эти высказывания «неприемлемыми».

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