Охлобыстин назвал причину номинации Борисова на «Оскар»

Актер Охлобыстин: Борисова номинировали на «Оскар», потому что он русский парень

Российский артист Иван Охлобыстин назвал причину, по которой актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

«Потому что он — русский парень. За это, наверное, и выдвинули», — заявил Охлобыстин.

Он указал на то, что «тренды в мире меняются». «Борисов пришелся кстати американской публике. Нормальная публика тратит деньги с желанием извлечь максимальную пользу от культурного мероприятия», — добавил актер.

Ранее продюсер и сценарист Илья Бачурин заявил, что Юру Борисова любит практически весь мир.