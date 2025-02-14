Охлобыстин назвал причину номинации Борисова на «Оскар»

Российский артист Иван Охлобыстин назвал причину, по которой актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».
«Потому что он — русский парень. За это, наверное, и выдвинули», — заявил Охлобыстин.
Он указал на то, что «тренды в мире меняются». «Борисов пришелся кстати американской публике. Нормальная публика тратит деньги с желанием извлечь максимальную пользу от культурного мероприятия», — добавил актер.
Ранее продюсер и сценарист Илья Бачурин заявил, что Юру Борисова любит практически весь мир.