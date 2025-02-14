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15:25, 14 февраля 2025Культура

Охлобыстин назвал причину номинации Борисова на «Оскар»

Актер Охлобыстин: Борисова номинировали на «Оскар», потому что он русский парень
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российский артист Иван Охлобыстин назвал причину, по которой актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

«Потому что он — русский парень. За это, наверное, и выдвинули», — заявил Охлобыстин.

Он указал на то, что «тренды в мире меняются». «Борисов пришелся кстати американской публике. Нормальная публика тратит деньги с желанием извлечь максимальную пользу от культурного мероприятия», — добавил актер.

Ранее продюсер и сценарист Илья Бачурин заявил, что Юру Борисова любит практически весь мир.

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