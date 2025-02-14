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19:14, 14 февраля 2025Ценности

Ольга Серябкина показала фото в кожаном комбинезоне с глубоким декольте

Певица Ольга Серябкина показала фото в кожаном комбинезоне с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @seryabkina

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,5 миллиона подписчиков.

39-летняя исполнительница снялась в черном кожаном комбинезоне на тонких бретелях и с глубоким декольте. Упомянутый наряд с укороченными штанинами облегал фигуру звезды.

Помимо этого, она надела плащ и туфли на высоком каблуке в тон наряду. Серябкина завершила образ укладкой и ярким мейкапом.

Ранее в феврале экс-солистка «Серебра» опубликовала фото в бюстгальтере. Певица Катя Кищук предстала на размещенном кадре в розовой толстовке с леопардовым принтом.

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