Онколог указал на неочевидный фактор развития рака кишечника

Онколог Серяков: Патогенная микрофлора кишечника может стать причиной рака

Значительную роль в развитии рака кишечника играют патогенные микробы, живущие в организме человека, рассказал врач-онколог, гематолог Александр Серяков. На неочевидный фактор развития онкологического заболевания он указал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Серякова, в кишечнике обитают около 100 триллионов микроорганизмов, помогающих переваривать пищу, защищающих от инфекций и формирующих иммунитет. Нарушение их баланса может создать условия для развития опухолей, бактерии из дружественных человеку превращаются в патогенные, отметил врач. «Они повреждают ДНК клеток, вызывают хроническое воспаление и онкопроцессы, а в некоторых случаях даже снижают эффективность противоопухолевой терапии», — объяснил онколог.

Анализы пациентов с колоректальным раком, добавил врач, показали, что в их кишечнике преобладают в основном патогенные и условно патогенные бактерии: Fusobacterium nucleatum (палочка Плаута), Bacteroides fragilis (бактероиды фрагилис) и кишечная палочка Escherichia coli. У онкобольных, продолжил Серяков, микрофлора кишечника почти на 80 процентов заселена фузобактериями (палочка Плаута), которые не только вызывают воспалительные процессы в кишечнике, но и усиливают рост злокачественных опухолей.

В свою очередь, бактероиды фрагилис выделяют опасный токсин BFT, который известен своей способностью повреждать здоровые клетки кишечника и провоцировать рак. Заразиться особо опасным штаммом кишечной палочки Escherichia coli O157 можно, съев плохо прожаренную котлету, грязные овощи, фрукты или выпив сырого фермерского молока, объяснил врач.

Серяков обратил внимание на то, что активный рост патогенных бактерий в кишечнике происходит на фоне значительного уменьшения колоний полезных лакто- и бифидобактерий, защищающих организм от онкорисков. «Тщательная оценка бактерий толстой кишки при скрининге пациентов помогла бы спрогнозировать возможные риски злокачественного перерождения слизистой оболочки и предотвратить развитие рака», — констатировал он.

Ранее онколог Алексей Шестаков рассказал, что отвращение к мясной пище может быть симптомом рака. По словам онколога, на последних стадиях рака желудка человек худеет, ощущает упадок сил, его кожа становится бледной, кроме того, у него может измениться восприятие вкуса продуктов.