Отвращение к мясу назвали поводом встревожиться

Онколог Шестаков: При раке желудка может появиться отвращение к мясу

Онколог, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Алексей Шестаков рассказал, что отвращение к мясной пище может быть симптомом рака. Доктор назвал это состояние поводом встревожиться в интервью KP.RU.

По словам онколога, на последних стадиях рака желудка человек худеет, ощущает упадок сил, его кожа становится бледной. Может измениться восприятие вкуса продуктов, например, появиться отвращение к мясу, добавил врач.

Доктор подчеркнул, что предраковые состояния, например, язва желудка, сопровождаются изжогой и болью. Если не терпеть их и не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу, то увеличиваются шансы предотвратить развитие опухоли или обнаружить ее на ранней стадии.

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются вещества цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие благоприятную среду для роста опухолей.