Падение акций российского производителя удобрений объяснили

РБК: Акции «ФосАгро» падают из-за слабого доллара

Акции производителя фосфорных удобрений и фосфатного сырья «ФосАгро» за неделю подешевели более чем на пять процентов. Падение ценных бумаг компании РБК объяснили слабым долларом.

С 5 февраля акции производителя удобрений подешевели на 5,28 процента. Сейчас их стоимость опустилась до 6,83 тысячи рублей за штуку. Одновременно с этим индекс Мосбиржи (включает в себя акции наиболее ликвидных российских эмитентов) увеличился на 10,15 процентов.

По словам опрошенных экспертов, акции производителя удобрений падают вопреки росту всего рынка из-за низкой стоимости доллара. У компании наибольшая маржинальность на поставках удобрений за рубеж.

«Поэтому бумаги и отстают. Кроме того, компания получила отрицательный денежный поток в четвертом квартале, нарастив чистый долг за 2024 год с 223 до 325 миллиардов», — пояснил руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

Аналитики полагают, что ценные бумаги «Фосагро» продолжат дешеветь — причиной станут риски, связанные с курсом рубля и ценами на удобрения.

Индекс Московской биржи вырос почти на пять процентов сразу после разговора российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. На утренних торгах индекс MOEX вырос до 3172,89, прибавив к уровню закрытия 4,87 процента. По состоянию на 15:45 мск 14 февраля показатель достиг 3220.