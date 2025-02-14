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15:51, 14 февраля 2025Бывший СССР

Пашинян заявил о важности расширения связей Армении с Евросоюзом

Пашинян: Для Армении важно расширение связей с Евросоюзом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о важности расширения связей страны с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина, передает РИА Новости.

Сообщается, что Пашинян подчеркнул важность поддержки со стороны Евросоюза продвижению демократических реформ в Армении. По данным пресс-службы, его собеседник председатель Европейского совета Антониу Кошта приветствовал шаги Еревана по укреплению демократии и реализации институциональных реформ.

Кошта и Пашинян обсудили вопросы, связанные с мирным процессом между Арменией и Азербайджаном, возможности разблокирования региональных коммуникаций, а также разработанный Ереваном проект «Перекресток мира». Глава Европейского совета приветствовал направленные на мир шаги и инициативы правительства Армении.

Ранее Пашинян заявил, что закон о процессе вступления Армении в Евросоюз не увеличит риски республики в отношениях с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Россией. По его словам, у Армении много рисков, но принятие этого закона не делает ни один из них более рискованным.

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