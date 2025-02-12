Пашинян порассуждал о рисках в отношениях с Россией после вступления Армении в ЕС

Пашинян: Закон о вступлении в ЕС не навредит отношениям Армении с Россией

Закон о процессе вступления Армении в Евросоюз не увеличит риски республики в отношениях с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Россией. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, у Армении много рисков, но принятие этого закона не делает ни один из них более рискованным. Он добавил, что закон призван сделать многие риски более управляемыми. Принятый документ он назвал «доказательством сбалансированной политики».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Армения получает выгоды от членства в ЕАЭС, пока ждет вступления в Европейский союз. Он также отметил, что эти выгоды для Армении более чем очевидны.

До этого парламент Армении проголосовал за законопроект о вступлении в Евросоюз. За него проголосовали 63 депутата, против выступило 7 парламентариев.