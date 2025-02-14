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13:06, 14 февраля 2025Путешествия

Пассажирский самолет повредили трапом в российском аэропорту

Самоходный трап повредил пассажирский самолет в аэропорту Шереметьево
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Самоходный трап повредил пассажирский самолет российской авиакомпании в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным источника, вечером 13 февраля транспортное средство наехало на хвостовую часть Airbus A321, который находился на стоянке без пассажиров. В результате лайнер получил повреждения и был временно отстранен от эксплуатации.

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«В связи с произошедшим задержек отправления авиарейсов не допущено, производится оценка технического состояния судна», — добавили в ведомстве.

Столичная транспортная прокуратура проводит проверку инцидента. По ее итогам представители ведомства дадут оценку действиям сотрудников авиагавани и примут соответствующие меры.

Ранее в США частный джет солиста рок-группы Motley Crue Винса Нила столкнулся с самолетом в аэропорту Скотсдейла, штат Аризона. В результате не выжил один из пилотов, а девушка рокера получила множественные переломы.

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