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12:14, 11 февраля 2025Путешествия

Частный джет рокера врезался в другой самолет и попал на видео

Daily Mail: Частный джет рокера Винса Нила столкнулся с самолетом в Аризоне
Мария Борисова
Мария Борисова

В США частный джет солиста рок-группы Motley Crue Винса Нила столкнулся с другим самолетом, в результате чего не выжил один из пилотов. Последствия инцидента попали на видео, которое публикует Daily Mail.

Авария произошла в аэропорту Скотсдейла, штат Аризона, 10 февраля. Принадлежащий рокеру Learjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в лайнер Gulfstream 200.

«Похоже, что при посадке отказала левая основная стойка шасси, что и привело к столкновению», — сообщила сотрудник пресс-службы аэропорта Келли Кюстер.

В результате командир воздушного судна не выжил, второй пилот и несколько пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Уточняется, что самого Нила не было на борту, в самолете летела его подруга, 43-летняя Рейн Андреани. Женщина получила переломы пяти ребер.

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