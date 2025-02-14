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09:52, 14 февраля 2025Силовые структуры

По факту преступлений ВСУ в одном из сел Курской области возбудили дело

Следователи возбудили дело по факту преступлений ВСУ в селе Николаево-Дарьино
Варвара Митина (редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по факту преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других украинских вооруженных формирований в селе Николаево-Дарьино Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Информация о правонарушениях получена от эвакуированных из этого населенного пункта людей. Одна из потерпевших заявила, что всего не выжили семь мирных жителей.

В августе 2024 года украинские военные вторглись на территорию Суджанского района Курской области. По версии следствия, с августа по декабрь 2024 года они расправлялись с жителями села Николаево-Дарьино, а также не давали им свободно передвигаться.

Ранее Ленинский суд Курска арестовал военнослужащего ВСУ, который по приказу командира открыл огонь по жителю села Русское Поречное в Курской области.

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