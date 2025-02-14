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09:24, 14 февраля 2025Силовые структуры

Подозреваемый в избиении комментатора Скворцова рассказал о причине конфликта

Подозреваемый в избиении комментатора Скворцова заявил, что тот его оскорблял
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Роман Скворцов

Роман Скворцов. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Подозреваемый в избиении комментатора Романа Скворцова заявил, что тот высказывал оскорбления в его адрес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, оскорбления стали причиной конфликта. Версия комментатора неизвестна — он рассказал, что не помнит обстоятельства получения травмы.

Ранее сообщалось, что полиция нашла и доставила подозреваемого в избиении комментатора в отдел. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

9 февраля российский комментатор попал в реанимацию с ушибом мозга и гематомой. Предварительно установлено, что на него напали на улице неизвестные. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

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