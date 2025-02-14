Подозреваемый в избиении комментатора Скворцова рассказал о причине конфликта

Подозреваемый в избиении комментатора Скворцова заявил, что тот его оскорблял

Подозреваемый в избиении комментатора Романа Скворцова заявил, что тот высказывал оскорбления в его адрес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, оскорбления стали причиной конфликта. Версия комментатора неизвестна — он рассказал, что не помнит обстоятельства получения травмы.

Ранее сообщалось, что полиция нашла и доставила подозреваемого в избиении комментатора в отдел. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

9 февраля российский комментатор попал в реанимацию с ушибом мозга и гематомой. Предварительно установлено, что на него напали на улице неизвестные. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.