Назван диагноз попавшего в реанимацию комментатора Скворцова

ТАСС: У комментатора Скворцова диагностирован ушиб головного мозга и гематома

У попавшего в реанимацию в Новосибирске комментатора Романа Скворцова ушиб мозга и гематома. Такой диагноз назвал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Информации об ухудшении состояния нет», — добавил источник. Он также отметил, что сейчас комментатор проходит дополнительные обследования.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что у Скворцова произошло кровоизлияние в мозг. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что по предварительной информации, криминала в инциденте нет.

О попадании Скворцова в реанимацию стало известно ранее, 9 февраля. По информации журналиста Артура Хайруллина, на комментатора было совершено нападение на улице.