В полиции прокомментировали инцидент с попаданием комментатора Скворцова в реанимацию

Источник ТАСС в полиции о травме Скворцова: Предварительно, криминала нет

Телекомментатор Роман Скворцов не помнит обстоятельств получения травмы, после которой он оказался в реанимации. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, никакого криминала нет», — заявил источник. Он таже отметил, что Скворцов находится в сознании, смог поговорить с оперативниками, а заявление по факту нападения на комментатора в полицию не поступало.

По информации Baza, у Скворцова произошло кровоизлияние в мозг. Он находится в тяжелом состоянии. Там также подтвердили, что журналист находится в сознании.

О том, что Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске, стало известно ранее, 9 февраля. По информации журналиста Артура Хайруллина, на комментатора было совершено нападение на улице.