Спортивный комментатор Скворцов попал в реанимацию

Губерниев сообщил, что комментатор Скворцов попал в реанимацию

Российский спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Губерниев заявил, что Скворцов находится в одной из больниц Новосибирска. «Ситуация серьезная! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья! Рома, держись!» — написал журналист.

«Говорят, какой-то ублюдок ударил его на улице. Надеемся, что этого человека найдут и накажут по всей строгости закона», — рассказал журналист Артур Хайруллин в Telegram.

Скворцову 49 лет. В 2013 году комментатор потерял жену и приемную дочь. Они находились в самолете, который потерпел крушение в Казани.