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05:31, 14 февраля 2025МирЭксклюзив

Политолог призвал не доверять восторженным заявлениям Трампа о переговорах

Политолог Марков призвал не доверять заявлениям Трампа в соцсетях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alex Brandon / AP

Заявлениям президента США Дональда Трампа в социальных сетях о великолепных переговорах не стоит доверять, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. По его мнению, восторженные и экспрессивные сообщения — только часть образа американского лидера.

«Не надо доверять восторгам Трампа — он просто анонсирует свою победу в будущем, создает иллюзию того, что все у него получается. Это просто его стилистика, он надеется, что имидж победителя будет помогать ему решать проблемы в будущем. Так что не надо воспринимать его сообщения как реальность — это просто форма давления с его стороны», — считает Марков.

Он добавил, что своей победой Трамп будет считать прекращение украинского конфликта на условиях, воспринимаемых им как выгодные для США. Но заметил, что они могут не устраивать Россию.

«Пока мы не знаем, какие именно условия будут у Трампа. Но пока что мы видим, что американские предложения удовлетворяют лишь малую часть из того, о чем говорит Россия», — заключил политолог.

Ранее Трамп в своей странице в соцсети Truth Social заявил, что очень доволен прошедшими 12 февраля переговорами с Россией и Украиной. Он назвал их «великолепными».

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