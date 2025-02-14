Популярная российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

«Уральские авиалинии» запустили распродажу билетов со скидками до 30 процентов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте популярного российского перевозчика.

Путешественникам предлагают приобрести билеты со скидкой до 30 процентов от тарифа на рейсы по России и за рубеж.

«Для детей до 11 лет включительно к уже сниженным ценам на авиабилеты применится дополнительная скидка 50 процентов», — говорится в сообщении.

Акция действует с 14 февраля по 2 марта. Улететь по выбранным направлениям можно с 14 февраля по 25 октября.

Ранее отели Черногории предложили россиянам скидки в размере 10-15 процентов на летние пляжные туры по акции раннего бронирования. Такое снижение цен отельерами может означать, что европейская страна по-прежнему заинтересована в российских туристах.