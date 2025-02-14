Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:01, 14 февраля 2025Путешествия

Популярная российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

«Уральские авиалинии» запустили распродажу билетов со скидками до 30 процентов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Андрей Перечицкий / Коммерсантъ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте популярного российского перевозчика.

Путешественникам предлагают приобрести билеты со скидкой до 30 процентов от тарифа на рейсы по России и за рубеж.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

«Для детей до 11 лет включительно к уже сниженным ценам на авиабилеты применится дополнительная скидка 50 процентов», — говорится в сообщении.

Акция действует с 14 февраля по 2 марта. Улететь по выбранным направлениям можно с 14 февраля по 25 октября.

Ранее отели Черногории предложили россиянам скидки в размере 10-15 процентов на летние пляжные туры по акции раннего бронирования. Такое снижение цен отельерами может означать, что европейская страна по-прежнему заинтересована в российских туристах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о повреждении саркофага Чернобыльской АЭС

      Один из ключевых партнеров России удвоит товарооборот с США

      Психолог раскрыла принципы правильного питания

      Беспилотник ВСУ ударил по работающему в поле комбайну в российском регионе

      Бывший советник Трампа признал крупную победу Путина над США

      В Китае оценили предложение Трампа по ядерному оружию

      В Москве заметили замерзающего ребенка внутри запертого Mercedes-Benz

      В российских школах решили увеличить количество уроков по одному предмету

      Москвичей предупредили о самом холодном дне

      В Киеве решили не отказываться от вступления в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше