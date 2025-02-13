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15:23, 13 февраля 2025Путешествия

Европейская страна предложила россиянам скидки на летние пляжные туры

АТОР: Черногория предложила россиянам скидки 10-15 процентов на летние туры
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Olga Brajnovic / Unsplash

Отели Черногории предложили россиянам скидки в размере 10-15 процентов на летние пляжные туры по акции раннего бронирования. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На большинство отелей Черногории раннее бронирование открыто до конца февраля, причем некоторые пятизвездочные гостиницы предлагают дисконт до 30 процентов.

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По данным источника, снижение цен отельерами означает, что европейская страна по-прежнему заинтересована в российских туристах.

Отмечается, что средняя стоимость перелета в Черногорию и обратно на стыковочных рейсах достигает 100-130 тысяч рублей. Туры в пятизвездочные отели на семь ночей стоят в районе 200 тысяч рублей и больше.

Например, «Интурист» предлагает отдых в Iberostar Slavija в Будве от 180,5 тысячи рублей за двоих. У Space Travel есть вариант в отеле Stara Carsija в Баре от 255 тысяч. Цены приведены за поездки с вылетом во второй половине июня.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще интересоваться поездками в Европу. Путешественники бронируют номера в отелях Италии, Испании и Франции.

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