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20:42, 14 февраля 2025Экономика

Предсказана реакция фондового рынка на сохранение ключевой ставки

Эксперт Тумин: Фондовый рынок ответит ростом на сохранение ключевой ставки
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента было предсказуемым. Об этом заявил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин. Его процитировали «Известия».

По его мнению, фондовый рынок отреагирует на этот шаг оптимистическим ростом, однако потом произойдет коррекция. Он напомнил, что в настоящее время там продолжается эйфория, вызванная новостями о начале российско-американских переговоров. А отказ ЦБ от ужесточения монетарной политики расценивается как шаг к ее смягчению.

В свою очередь, заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков предположил, что одним из последствий решения Центробанка по уровню «ключа» станет снижение ставок по вкладам в российских банках на 0,5-1 процентный пункт в ближайшие месяцы.

В пятницу Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. Это решение совпало с предсказаниями большинства экспертов, которые призывали не ждать смягчения денежно-кредитной политики.

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