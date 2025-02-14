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12:18, 14 февраля 2025Россия

Преподаватель в российском колледже повалил студента на пол и попал на видео

В Приморском крае преподаватель сделал замечание студенту и повалил его на пол
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В городе Большой Камень в Приморском крае преподаватель сделал замечание студенту и бросил его на пол. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На представленном ролике видно, как мужчина спорит со студентом. Когда последний садится за парту, сотрудник колледжа хватает его, студент падает на пол. За происходящим наблюдают одногруппники юноши.

Как утверждает Amur Mash, лектор сделал юноше замечание, после чего потребовал покинуть аудиторию. Тот отказался.

Сотрудники полиции заинтересовались произошедшим и организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске студент местного вуза избил преподавателя в общежитии. Тогда молодой человек связал педагогу ноги удлинителем и нанес ему несколько ударов. Молодого человека удалось задержать.

ЖЗЛ
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