Продюсер раскрыл способ заработка Меладзе в России

Продюсер Рудченко: Композитор Меладзе продает песни в России под псевдонимом

Продюсер Павел Рудченко предположил, что покинувший Россию композитор Константин Меладзе продает свои песни в стране под другим именем. Его слова приводит издание NEWS.ru.

«Недавно я услышал новинку от одного нашего исполнителя, которая написана в стиле Константина Меладзе. Получается такая схема, многоходовочка», — заявил Рудченко.

По его мнению, композитор зарабатывает на россиянах, продавая песни под псевдонимом самостоятельно или с помощью посредника. «Он может продать свою песню какому-то автору, исполнитель будет петь якобы произведение этого автора. В итоге прибыль получает Меладзе», — считает продюсер.

Ранее стало известно, что доходы российского бизнеса Константина Меладзе выросли в пять раз за последний год. Чистая прибыль его компании ООО «Меладзе Мьюзик» за 2024 год составила 85,3 миллиона рублей.