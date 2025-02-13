Доходы композитора Меладзе в России выросли в пять раз

Shot: Российская компания композитора Меладзе в пять раз увеличила доходы

Доходы российского бизнеса покинувшего страну композитора и продюсера Константина Меладзе выросли в несколько раз за последний год. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так, по данным источника, чистая прибыль его российской компании ООО «Меладзе Мьюзик» за 2024 год составила 85,3 миллиона рублей, что в пять раз больше, чем в 2023 году, — 16,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе побоялся возвращаться в Россию.

До этого стало известно, что из-за замены паспорта на украинский композитор лишился своего отчества — Шотович.