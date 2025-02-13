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11:47, 13 февраля 2025Культура

Доходы композитора Меладзе в России выросли в пять раз

Shot: Российская компания композитора Меладзе в пять раз увеличила доходы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Доходы российского бизнеса покинувшего страну композитора и продюсера Константина Меладзе выросли в несколько раз за последний год. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так, по данным источника, чистая прибыль его российской компании ООО «Меладзе Мьюзик» за 2024 год составила 85,3 миллиона рублей, что в пять раз больше, чем в 2023 году, — 16,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе побоялся возвращаться в Россию.

До этого стало известно, что из-за замены паспорта на украинский композитор лишился своего отчества — Шотович.

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