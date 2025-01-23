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10:03, 23 января 2025Культура

Композитор Меладзе побоялся возвращаться в Россию

Shot: Композитор Константин Меладзе не посетил могилу отца в России из-за страха
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Композитор и продюсер Константин Меладзе побоялся возвращаться в Россию и не смог посетить могилу отца. Об этом пишет Shot в Telegram.

По данным источника, продюсер попросил брата, певца Валерия Меладзе, позвонить ему с кладбища по видеосвязи. Отмечается, что во время звонка композитор находился за рулем. «Ему показали место захоронения, дали сказать несколько слов покойному, а потом — поговорить с родственниками», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе тайно прилетел в Россию перед началом мирового турне, чтобы посетить могилу отца.

В октябре 2024 года стало известно, что из-за замены паспорта на украинский Константин Меладзе лишился своего отчества — Шотович.

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