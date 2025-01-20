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09:31, 20 января 2025Культура

Раскрыта причина тайного возвращения Меладзе в Россию

Shot: Певец Меладзе тайно вернулся в Россию, чтобы посетить могилу отца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Певец Валерий Меладзе тайно прилетел в Россию перед началом мирового турне, чтобы посетить могилу отца. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, визит артиста «проходил в режиме абсолютной секретности». Так, он передвигался по городу в тонированных автомобилях, его сопровождала охрана. Отмечается, что исполнитель также увиделся с матерью и родными. «На кладбище Валерий 5-7 минут не выходил из машины, пока родные и секьюрити не осмотрели территорию. Потом он подошел к захоронению», — говорится в сообщении.

В конце декабря сообщалось, что Валерий Меладзе тайно прилетел в Россию перед Новым годом. Артиста заметили на фотографии дочери певицы Славы Александры Морозовой.

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