Россиянам назвали законные причины для отказа в летнем отпуске

В России работодатель может на законных основаниях отказать в летнем отпуске

Россиян предупредили о том, что работодатели имеют законное право отказать в летнем отпуске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргариту Богданову-Шемраеву.

Одной из причин может стать сезонная нагрузка на предприятии, в компании или же учреждении, где уход сотрудника на отдых может нарушить работу. Работодатель в таком случае имеет полное право распределить периоды отдыха так, чтобы не пострадал бизнес-процесс.

Также в летнем отпуске может быть отказано на законных основаниях, если он не проставлен в графике.

Однако есть несколько категорий сотрудников, которым предоставляется отпуск по их желанию и в любое удобное для них время. К таким относятся сотрудники, которые работают по совместительству, потому что ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.

«Если на работе по совместительству сотрудник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом», — пояснила Богданова-Шемраева.

Кроме того, отпуск в любое время вправе брать работники, которым еще не исполнилось 18-ти лет, многодетные сотрудники, родители несовершеннолетнего ребенка-инвалида, почетные доноры, женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, мужчины во время нахождения жены в отпуске по беременности и родам.

Также, независимо от того, был ли отпуск внесен в график заранее и есть ли нагрузка на компанию в летнее время, его могут брать ветераны боевых действий, в том числе специальной военной операции (СВО) на гражданской службе.

