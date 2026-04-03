07:01, 3 апреля 2026

Россиянам назвали условие снижения зарплаты работодателем

Карина Мирзоян

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom  

Работодатель может снизить зарплату сотруднику только по согласию с ним, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, как происходит пересмотр вознаграждения с точки зрения закона.

«Работодатель не имеет права в одностороннем порядке просто взять и уменьшить оклад сотрудника без законных оснований и соблюдения установленной процедуры. Заработная плата является одним из условий трудового договора, а значит любые изменения возможны только либо по соглашению сторон, либо при наличии объективных причин, предусмотренных законом», — отметила специалист.

На практике снизить зарплату могут при изменении организационных или технологических условий труда. Речь идет о реструктуризации, внедрении новых технологий, сокращении объемов производства. При этом работодатель обязан уведомить сотрудника не менее чем за два месяца до предполагаемых изменений, а также предложить ему продолжить работу на новых условиях. Сотрудник же имеет право отказаться, после чего трудовой договор может быть расторгнут с выплатой положенных компенсаций, отметила Ганькина.

Кроме того, работодатель не может снижать зарплату в качестве дисциплинарного наказания. За нарушения предусмотрены другие меры взысканий, которые прописаны в ТК РФ: замечание, выговор или увольнение, но не уменьшение оплаты труда, напомнила Ганькина.

«Важно различать оклад и премиальную часть: если система оплаты труда предусматривает переменную часть, работодатель может уменьшить или не выплатить премию при отсутствии оснований для ее начисления. Однако это должно быть четко прописано в нормативных документах организации, и система премирования должна быть известна и понятна всему коллективу», — заключила специалист.

Ранее Евгения Ганькина сообщила, что работодатель имеет рычаги давления на токсичных сотрудников, которые мешают слаженной работе коллектива. Она предупредила о праве компании уволить такого работника за последствия его токсичного поведения.

