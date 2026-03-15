Россиян предупредили о праве работодателя уволить сотрудника за последствия токсичности

Работодатель имеет рычаги давления на токсичных сотрудников, которые мешают слаженной работе коллектива, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. В беседе с «Лентой.ру» специалист предупредила о праве компании уволить такого работника за последствия его токсичного поведения.
При этом Ганькина сообщила, что если рассматривать вопрос с точки зрения трудового права, то ответ будет достаточно однозначным — в российском трудовом законодательстве нет такого основания для увольнения, как «токсичность».
«Трудовой кодекс РФ содержит закрытый перечень причин, по которым работодатель может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе. Среди них есть неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, грубые дисциплинарные проступки, появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, разглашение коммерческой тайны и ряд других нарушений. Понятия "токсичное поведение" в этом перечне нет», — отметила эксперт.
Однако это не означает, что компания обязана мириться с сотрудником, который разрушает атмосферу в коллективе, пояснила Ганькина.
На практике токсичность почти всегда проявляется через конкретные действия, которые уже могут квалифицироваться как дисциплинарные нарушения. Это могут быть оскорбления коллег, систематическое игнорирование распоряжений руководителя, нарушение правил внутреннего трудового распорядка, публичное подрывание авторитета руководства или создание конфликтных ситуаций внутри команды
В случаях, когда пагубное поведение сотрудника проявляется через действия, по словам специалиста, ключевую роль для работодателя играет юридическая фиксация нарушений. Она объяснила, что должны быть служебная записка, акт, жалобы коллег или иные внутренние документы.
«После этого работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание. Если нарушения повторяются, появляется законное основание для увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей», — сообщила она.
Также Ганькина рассказала, что отдельную роль в современных компаниях играет корпоративный кодекс этики. Собеседница «Ленты.ру» сообщила, что все больше работодателей закрепляют в локальных нормативных актах правила деловой коммуникации и стандарты взаимодействия между сотрудниками.
Наличие корпоративного кодекса позволяет работодателю более четко регулировать поведение сотрудников. И если человек систематически нарушает принятые в компании нормы, это может рассматриваться как нарушение внутренних правил, а значит, стать основанием для дисциплинарных мер. При этом важно, чтобы сотрудники были официально ознакомлены с такими документами под подпись
По словам специалиста, не менее важен и вопрос корпоративного климата. С точки зрения управления персоналом, токсичное поведение одного сотрудника способно серьезно повлиять на эффективность всей команды.
«Когда в коллективе присутствует постоянный источник конфликтов и негатива, сотрудники начинают избегать взаимодействия, снижается доверие внутри команды, а сильные специалисты нередко принимают решение уйти. Именно поэтому современные организации все чаще рассматривают здоровую рабочую среду как стратегическую ценность. Корпоративная культура, основанная на уважении, открытой коммуникации и понятных правилах поведения, становится не просто элементом имиджа, а инструментом устойчивого развития бизнеса», — заключила она.
Ранее профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова сообщила, что работодатели не имеют права запрещать сотрудникам разглашать зарплату, а за увольнение на этом основании компанию и того, кто его осуществил, могут оштрафовать.