Россиянам напомнили об отсутствии обязанности не говорить о зарплате

Эксперт Шестерякова: За увольнение озвучившего зарплату сотрудника положен штраф

Работодатели не имеют права запрещать сотрудникам разглашать зарплату, а за увольнение на этом основании компанию и того, кто его осуществил, могут оштрафовать. Об этом со ссылкой на профессора кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Ирину Шестерякову сообщает ТАСС.

По словам специалиста, напомнившей об отсутствии обязанности не говорить о своей зарплате, соответствующие запреты часто включают в трудовые договоры или акты организаций, хотя данные об оплате труда не относятся по закону ни к коммерческой тайне, ни к персональным данным.

«Сохранять их работник не должен. Даже если такая обязанность была внесена в трудовой договор работника, то это условие будет недействительным и работника за это уволить нельзя», — поделилась эксперт. Она отметила , что в случае увольнения на этом незаконном основании сотрудника восстановят, а работодателю в такой ситуации может грозить штраф в размере от тысячи до пяти тысяч рублей для должностных лиц и тех, кто занимается предпринимательством без образования юридического лица, и от 30 до 50 тысяч для самих юрлиц.

По словам Шестеряковой, работодатели, запрещающие говорить о размере зарплаты, пытаются таким образом «отойти от принципа, закрепленного в международных договорах и российском национальном законодательстве», предусматривающего равную оплату за труд равной ценности. Даже если таким образом начальство стремится «избежать ссор между работниками», речь в данном случае все равно идет о нарушении трудовых стандартов, объяснила она, отметив, что стремление индивидуализировать заработок сотрудников можно реализовать, например, с помощью понятного для обеих сторон эффективного контракта, предусматривающего установление показателей и баллов за них.

