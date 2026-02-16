Россиян предупредили об увольнениях за ворчание

Юрист Нечаева: Излишнее ворчание работника может закончиться увольнением

Приводящее к подрыву работы организации излишнее ворчание сотрудника может стать причиной его увольнения, предупредила юрист Екатерина Нечаева, которую цитирует «Абзац».

Говоря о видах ворчания, эксперт отметила, что стоит различать конструктивные рабочие предложения, к которым руководству зачастую стоит прислушаться, и создающее в коллективе негативный фон поведение. Последнее не несет никакого созидательного смысла и снижает эффективность работы самого ворчащего, поделилась юрист.

В этом случае речь идет о нарушении трудовой дисциплины, в связи с которым в ход могут пойти «стандартные методы», подчеркнула она. «Замечание, затем выговор и увольнение, если сотрудник продолжает нарушать трудовую дисциплину», — перечислила Нечаева.

