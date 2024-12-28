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12:09, 28 декабря 2024Культура

Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию

Певец Валерий Меладзе тайно прилетел в Россию перед Новым годом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Певец Валерий Меладзе тайно прилетел в Россию перед Новым годом. На это обратил внимание Telegram-канал «Страсти».

Артиста заметили на фотографии дочери певицы Славы Александры Морозовой — в соцсетях она опубликовала снимок, на котором стоит рядом с певцом. Предположительно, кадр был сделан в одном из магазинов.

При этом причина, по которой Меладзе прилетел в Россию, неизвестна. «Вероятно, он вернулся для участия в новогодних корпоративах. Соцсети [жены певца] Альбины Джанабаевой показывают, что она тоже сейчас находится в РФ», — говорится в сообщении.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о необходимости лишить гражданства народную артистку России Лию Ахеджакову и певца Валерия Меладзе.

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