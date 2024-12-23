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13:20, 23 декабря 2024Культура

Ахеджакову и Меладзе захотели лишить гражданства России

Глава ФПБК Бородин: Ахеджакову и Меладзе надо лишить гражданства России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о необходимости лишить гражданства народную артистку России Лию Ахеджакову и певца Валерия Меладзе. Его цитирует aif.ru.

«Мы на следующей неделе намерены выступить в Госдуме с инициативой о лишении гражданства России тех, кто позволяет себе крики, лозунги, поддержку Украины. Мы не видели, чтобы Валерий Меладзе, Лия Ахеджакова, [Виктория] Боня поддерживали наших бойцов, которые сейчас на передовой», — сказал глава ФПБК.

Он отметил, что упомянутые артисты «своими действиями совершают предательство». «Они же еще и лидеры общественного мнения. У них по несколько миллионов подписчиков в социальных сетях», — добавил Бородин.

Ранее Лию Ахеджакову предложили заменить на актрису Елизавету Боярскую при помощи нейросети в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

До этого сообщалось, что Ахеджакова произнесла лозунг, который используется украинскими националистами, после выступления в постановке «Мой внук Вениамин» в США. Обращен возглас актрисы был к зрителям, а некоторые гости ответили на него.

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