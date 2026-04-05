05:39, 5 апреля 2026Россия

Россиян предупредили о штрафах за стирку в собственной квартире

Юрист Овсепян: За работу стиральной машины ночью грозит штраф до 5 тысяч рублей
Александра Синицына

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Жители многоэтажек могут нарваться на штраф за стирку в собственной квартире. Если запустить машину ночью, шум может мешать покою граждан, предупредил россиян ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Рубен Овсепян, передает РИА Новости.

«За нарушение тишины гражданину в Москве грозит предупреждение либо штраф до 2 тысяч рублей. Если стиральная машина ночью создает отчетливый шум или сильную вибрацию, в столице это подпадает под состав административного правонарушения», — указал юрист.

По его словам, в Петербурге такие штрафы больше, они достигают 5 тысяч рублей — один из самых высоких показателей по стране. Овсепян отметил, что на практике жители сталкиваются с проблемами не из-за звука, а из-за вибрации стиральной машины, которая передается по трубам, перекрытиям и стенам.

По данным юриста, уровень шума при отжиме может достигать 70 дБ, что превышает допустимые ночные нормы для жилых помещений.

Ранее россиян предупредили о риске получить штраф в собственной квартире за перепланировку и шум. Также поводом может стать курение на балконе.

