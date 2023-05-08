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06:56, 8 мая 2023Среда обитания

Россиян предупредили о риске получить штраф в собственной квартире

Депутат Госдумы Чаплин рассказал о возможности получить штраф в собственной квартире

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Государственной Думы РФ от «Единой России» Никита Чаплин рассказал, за что можно получить штраф, не выходя из квартиры на улицу. Его слова приводит РИА Новости.

Во-первых, это шум. Временные рамки и размер наказания обычно устанавливаются региональным законодательством. В большинстве случаев это время с 22:00 до 7:00 и «тихий час» в обеденное время. Например, в Москве штраф за это нарушение составляет до 2000 рублей.

Во-вторых, перепланировка. Желание перенести и убрать стены в квартире не всегда может быть разрешено законом. За это нарушение предусмотрен штраф до 2500 рублей. В-третьих, собственники квартир обязаны использовать жилплощадь только для проживания. Если ее решили превратить в коммерческое помещение, в таком случае придется заплатить до 1500 рублей и запрет на ведение незаконной деятельности, отметил Чаплин.

Четвертое — курение на балконе. Если табачный дым или окурки попадают на имущество вашего соседа, то вас могут обязать заплатить штраф до 1500. А если курить на детской площадке или в подъезде, то сумма вырастет вдвое.

Если нечистоплотные жильцы выбрасывают мусор в подъезд или разводят грязь в своей квартире и к соседям бегут тараканы, то им грозит штраф до 3000 рублей.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов оценил существование системы денежных штрафов для работников в российских компаниях.

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Екатерина Подвигина
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