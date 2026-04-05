00:46, 5 апреля 2026

«Мы сделаем все ради мира». Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным. Когда возобновятся переговоры по Украине?

Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным ради мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с прессой в Турции заявил, что готов к встрече лидеров для мирного урегулирования «в любом формате». По данным Telegram-канала «Страна.ua», речь идет о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Нам нужен мир. Мы сделаем все ради мира

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Ранее политик заявил, что переговорный процесс не зашел в тупик, Украина не собирается сдаваться. Зеленский отметил, что для продвижения своей позиции путем переговоров Киеву необходимо достичь успехов на поле боя.

США могут возобновить переговоры по Украине

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Вашингтон планирует возобновить переговоры по украинскому урегулированию. Он отметил, что делегация во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером собираются приехать в Киев после православной Пасхи, которая в 2026 году отмечается 12 апреля.

Кушнер, Уиткофф, [сенатор] Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — вот кто, как ожидается, приедет. Кто еще будет — посмотрим

Кирилл Будановглава офиса президента Украины

При этом в американской администрации рассказали журналистам, что поездка Уиткоффа и Кушнера в Киев возможна, но пока этот вопрос не решен окончательно.

Зеленский также сообщил, что техническая переговорная группа США может приехать в Киев, а затем в Москву. Политик считает, что такой формат может стать альтернативой трехсторонней встрече.

По словам украинского лидера, из-за войны в Иране команда президента США Дональда Трампа отказывается выезжать на переговоры в другие страны.

Американская сторона может только в Америке, а Россия может везде, кроме Америки. И пока из-за войны на Ближнем Востоке — войны с Ираном — американцы из соображений безопасности не выезжают из страны

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

В России объяснили паузу в переговорах по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине связана с занятостью США в конфликте с Ираном. По его словам, по понятной причине сейчас Соединенные Штаты не могут быть активно вовлечены в процесс трехсторонних переговоров по украинскому конфликту.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что после встречи в Анкоридже прошло несколько раундов переговоров, последний из которых состоялся «буквально накануне нападения Соединенных Штатов и Израиля на Иран».

Сейчас возникла пауза. Но мы в курсе тех контактов, которые состоялись у американцев с украинцами. Нас об этом проинформировали

Сергей Лавровминистр иностранных дел России

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, в свою очередь, призвал США повлиять на Киев для урегулирования конфликта на Украине. Чиновник отметил, что Белый дом может «реально нажать» на украинское руководство. Он также добавил, что администрация Трампа высказала ряд «достаточно интересных» предложений по урегулированию конфликта, однако пока они не реализуются.

