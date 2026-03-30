Бывший СССР
13:22, 30 марта 2026

Зеленский высказался о возможности сдачи Украины

Зеленский отказался сдаваться в ходе переговоров
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Переговорный процесс не зашел в тупик, Украина не собирается сдаваться. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский, передает «Новости.Live» в Telegram.

«Я не считаю, что переговоры зашли в тупик. Тупик, после которого что нам нужно сделать — сдаться, расслабиться?» — отказался он.

По словам украинского лидера, необходимо организовать трехстороннюю встречу, продолжая дипломатический трек. Зеленский отметил, что для продвижения своей позиции путем переговоров Киеву необходимо достичь успехов на поле боя.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Российская армия перемалывает подразделения Вооруженных сил Украины у Николаевки в Донецкой народной республике. По его словам, успех в Николаевке поможет Вооруженным силам России развить наступление на Константиновку.

