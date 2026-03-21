04:20, 21 марта 2026

Марочко: ВС России перемалывают ВСУ у Николаевки в ДНР
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России перемалывают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Николаевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Николаевку, по моему мнению, наши бойцы оставили на закуску — там и так очень плохое положение у украинских боевиков. У нас же более выгодные позиции, поэтому мы наносим удары по боевикам как с Новодмитровки, так и из самого Часова Яра», — отметил Марочко.

По его словам, успех в Николаевке поможет ВС России развить наступление на Константиновку.

Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются под Славянском и Краматорском через плотную оборону Вооруженных сил Украины. Сдача в плен и отступление стали единственным шансом бойцов ВСУ на выживание на этом направлении.

