Лавров сделал заявление о переговорах России, США и Украины

Глава МИД Лавров: В переговорах России, США и Украины возникла пауза

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию временно приостановлены. Соответствующее заявление министр сделал в интервью телекомпании France Télévisions, которое приводит МИД.

При этом Москва была проинформирована о состоявшихся контактах между Вашингтоном и Киевом, отметил он.

Лавров напомнил, что после встречи в Анкоридже прошло несколько раундов переговоров, последний из которых состоялся «буквально накануне нападения Соединенных Штатов и Израиля на Иран».

«Сейчас возникла пауза. Но мы в курсе тех контактов, которые состоялись у американцев с украинцами, — подчеркнул глава российского дипведомства. — Нас об этом проинформировали».

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко назвал причину отсутствия результатов на мирных переговорах.