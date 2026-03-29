В Кремле призвали США повлиять на Украину

Ушаков: Россия призывает США повлиять на Киев для урегулирования конфликта

Россия призывает администрацию президента США Дональда Трампа повлиять на Киев для урегулирования конфликта на Украине. С таким обращением выступил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков в комментарии журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Знаете, я, может быть, открою секрет, но именно это мы призываем сделать наших американских коллег. Это то, что сейчас необходимо», — подчеркнул он.

Ушаков прокомментировал перспективы трехсторонних переговоров по Украине на фоне конфликта на Ближнем Востоке и подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему обладает способностью повлиять на Киев для скорейшего урегулирования противостояния. Чиновник отметил, что Белый дом может «реально нажать» на украинское руководство. Он также добавил, что администрация Трампа высказала ряд «достаточно интересных» предложений по урегулированию конфликта, однако пока они не реализуются.

9 марта Владимир Путин провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование в Иране и переговоры по Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о возникшей паузе в трехсторонних переговорах по Украине. Глава МИД сообщил, что при этом Москва была проинформирована о состоявшихся контактах между Вашингтоном и Киевом.