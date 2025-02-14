Психолог раскрыла принципы правильного питания

Психолог Орлова посоветовала правильно питаться всей семьей

Принципы правильного питания раскрыла в эфире шоу «ОК на связи!» социальной сети Одноклассники психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова.

В первую очередь специалист призвала постепенно переходить на правильное питание, а также подключить к этому всю семью, поскольку в одиночку изменить рацион сложно. Чтобы ребенок тоже начал есть здоровую пищу, следует незаметно для него формировать новые привычки. Например, можно предлагать варианты по типу игры. «Говорить: “Давайте вместе посмотрим, сколько мы можем за неделю съесть, например, сладенького". Например, два раза в неделю мы едим, а остальное время мы давай будем вести более здоровый образ жизни. То есть через присоединение, через то, что: давайте, давайте, давайте, давайте вместе. Ни в коем случае не формируя у ребенка комплекс, что с ним что-то не так», — советует психолог.

В том числе во избежание срывов следует провести ревизию продуктов, чтобы не съесть вредную пищу из-за голода. «Потому что то, что у нас в холодильнике, то, что у нас в шкафах — то мы и едим», — сказала Орлова.

Немаловажно формировать культуру питания для определения полезных продуктов, но при этом, по словам психолога, зацикливаться на еде не стоит. Когда человек полностью сконцентрирован на еде, у него может быть расстройство пищевого поведения (РПП), отметила эксперт. «Он страдает перееданиями, он начинает есть и не может остановиться. У него постоянные колебания веса. У него портится настроение куда-то идти в общество, потому что он недоволен тем, как он выглядит. Он постепенно испытывает стыд, когда ест с кем-то, потому что хочет есть больше, чем нужно. (...) Вечно отягощен мыслью, сколько он весит и так далее. И второй вариант — это когда человек худеет и начинает ограничивать количество продуктов, которые он употребляет. Анорексия», — сказала она.