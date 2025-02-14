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10:53, 14 февраля 2025Россия

Путин дал поручение относительно жителей граничащих с Украиной регионов

Путин поручил наладить помощь жителям приграничья
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин дал поручение относительно жителей граничащих с Украиной российских регионов. Речь идет о том, чтобы наладить помощь пострадавшим, следует из опубликованного на сайте Кремля распоряжения.

Глава государства поручил обеспечить оказание поддержки пострадавшим от действий украинских вооруженных формирований по принципу «единого окна».

Соответствующее поручение дано Минобороны России и правительствам Белгородской, Брянской и Курской областей. Исполнить его предстоит до 1 апреля 2025 года, следует из распоряжения президента.

Ранее во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Путин заявлял, что жители приграничных регионов не останутся без внимания со стороны властей.

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