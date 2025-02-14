Путин обсудил итоги разговора с Трампом

Песков: Путин рассказал Совбезу о проведенном разговоре с Трампом

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности итоги проведенного 12 февраля телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно [обсуждал]», — рассказал представитель Кремля. Кроме того, по словам Пескова, Путин раскрыл также останавливающиеся контакты с американской стороной.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал переговоры Путина с Трампом словом «аллилуйя», так как они, по его мнению, могут повлечь за собой возможную реинтеграцию России в Европу. Он указал, что восстановление контактов с Москвой отвечает интересам Будапешта, так как это позволит восстановить связи в сфере энергетики и безопасности.