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11:39, 14 февраля 2025Культура

Раскрыт гонорар Вики Цыгановой за концерт

Продюсер Дворцов: Вика Цыганова получает от 1,2 миллиона рублей за концерт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар российской певицы Виктории Цыгановой за концерт. Его слова приводит сайт «Страсти».

Дворцов указал на то, что Цыганова «крайне ответственно» подходит к выбору заказчиков выступлений. «Вика дает концерты, но редко и только для близких людей или хороших заказчиков. Спрос имеется. По расценкам: от 1,2 миллиона до 1,5 миллиона за концерт», — сказал медиаменеджер.

Ранее Вика Цыганова высказалась о присвоении исполнительнице Кате Лель звания заслуженной артистки России. Певица поздравила коллегу, добавив к посту мем с фотографией Лель и ироничный комментарий о творчестве артистки.

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