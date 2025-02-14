Раскрыт гонорар Вики Цыгановой за концерт

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар российской певицы Виктории Цыгановой за концерт. Его слова приводит сайт «Страсти».
Дворцов указал на то, что Цыганова «крайне ответственно» подходит к выбору заказчиков выступлений. «Вика дает концерты, но редко и только для близких людей или хороших заказчиков. Спрос имеется. По расценкам: от 1,2 миллиона до 1,5 миллиона за концерт», — сказал медиаменеджер.
Ранее Вика Цыганова высказалась о присвоении исполнительнице Кате Лель звания заслуженной артистки России. Певица поздравила коллегу, добавив к посту мем с фотографией Лель и ироничный комментарий о творчестве артистки.