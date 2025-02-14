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13:03, 14 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыта взысканная за 2024 год с алиментщиков сумма

Судебные приставы в 2024 году взыскали с алиментщиков 92 млрд рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В 2024 году судебные приставы забрали у должников по алиментам 92 миллиарда рублей. Об этом ТАСС рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

Это на 25,5 миллиарда рублей больше, чем в 2023 году, отметил Аристов. Больше всего взыскали с жителя Ростовской области — 100 миллионов рублей. Далее следовал москвич, который выплатил 55,1 миллиона рублей долга по алиментам. В Ханты-Мансийском автономном округе приставы убедили алиментщика выплатить 39,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что средний долг россиянина по кредиту составляет 121 тысячу рублей.

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