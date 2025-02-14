Описан портрет типичного должника в России

ФССП: Средний долг россиянина по кредиту составляет 121 тысячу рублей

Cредний долг россиянина по кредиту составляет 121 тысячу рублей. Портрет типичного должника описали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в основном по займам должны мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. Как правило, они состоят в браке и имеют несовершеннолетнего ребенка. Среднестатистический должник живет либо в столице региона, либо в крупной агломерации. У него нет официального дохода, зато имеется зарегистрированный автомобиль дороже 300 тысяч рублей. При этом, отмечают приставы, зачастую такие должники не имеют заграничных паспортов.

Осенью 2024 года российские банки в полтора раза нарастили продажу просроченной задолженности граждан коллекторам. По их данным, чаще других допускают просрочки платежей по кредитам молодые россияне в возрасте от 18 до 29 лет, а также те, кто одновременно обслуживает четыре-пять займов.

Также в 2024 году среди должников с просроченными платежами по кредитам в России стало больше мужчин — их доля выросла до 60 процентов.

По словам гендиректора сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александра Васильева, в 2024 году средняя доля сдержанных обещаний, которые россияне давали коллекторам, выросла к уровням 2023-го более чем вдвое, превысив 30 процентов.