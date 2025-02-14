Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:36, 14 февраля 2025Экономика

Описан портрет типичного должника в России

ФССП: Средний долг россиянина по кредиту составляет 121 тысячу рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Cредний долг россиянина по кредиту составляет 121 тысячу рублей. Портрет типичного должника описали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в основном по займам должны мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. Как правило, они состоят в браке и имеют несовершеннолетнего ребенка. Среднестатистический должник живет либо в столице региона, либо в крупной агломерации. У него нет официального дохода, зато имеется зарегистрированный автомобиль дороже 300 тысяч рублей. При этом, отмечают приставы, зачастую такие должники не имеют заграничных паспортов.

Осенью 2024 года российские банки в полтора раза нарастили продажу просроченной задолженности граждан коллекторам. По их данным, чаще других допускают просрочки платежей по кредитам молодые россияне в возрасте от 18 до 29 лет, а также те, кто одновременно обслуживает четыре-пять займов.

Также в 2024 году среди должников с просроченными платежами по кредитам в России стало больше мужчин — их доля выросла до 60 процентов.

По словам гендиректора сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александра Васильева, в 2024 году средняя доля сдержанных обещаний, которые россияне давали коллекторам, выросла к уровням 2023-го более чем вдвое, превысив 30 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Под ударом оказался саркофаг энергоблока, разрушенного во время аварии 1986 года

      Банк России сохранил ключевую ставку

      Народный банк Китая пообещал стабилизировать цены на разумном уровне

      Названа доля автомобилей старше десяти лет в России

      Звезда «Субстанции» сыграет в новом фильме Ридли Скотта

      Армия России заняла населенный пункт под Донецком

      В России прокомментировали сообщения о повреждении Чернобыльской АЭС

      В МИД потребовали от стран Прибалтики решения проблем с военными пенсиями из России

      Пожилым людям посоветовали регулярно проверять зрение

      Минобороны объявило о переходе населенного пункта в ДНР под контроль России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше