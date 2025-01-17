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13:58, 17 января 2025Экономика

Россияне стали чаще сдерживать данные коллекторам обещания

«Ведомости»: Россияне стали вдвое чаще сдерживать данные коллекторам обещания
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам 2024 года средняя доля сдержанных обещаний, которые россияне давали коллекторам выросла к уровням 2023-го более чем вдвое, превысив 30 процентов. Об этом со ссылкой на гендиректора сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александра Васильева пишут «Ведомости».

По словам специалиста, речь идет об очень хорошей для отрасли величине показателя. Указанную тенденцию подтвердили и другие представители рынка взысканий, которых опросили журналисты.

KPP (kept promise to pay), процент выполненных должниками обещаний внести определенную сумму по просроченной банковской задолженности до оговоренной даты, отражает реально внесенную долю средств. Например, выплаченные в срок 90 из обещанных 120 тысяч рублей дают KPP в 75 процентов, объяснил Васильев.

Как отметил эксперт, столь стремительный рост показателя говорит прежде всего о популяризации досудебного взыскания, применении технологий, устанавливающих платеж, комфортный для клиента, а также росте доходов населения, позволяющем рассчитывать и планировать свой бюджет, как минимум в краткосрочной перспективе.

Прошлой осенью стало известно, что российские банки в полтора раза увеличили продажу просроченной задолженности граждан коллекторам. Как сообщалось ранее, чаще других допускают просрочки платежей по кредитам молодые россияне в возрасте от 18 до 29 лет, а также те, кто одновременно обслуживает четыре-пять займов. Также в 2024 году среди должников с просроченными платежами по кредитам в России стало больше мужчин — их доля выросла до 60 процентов.

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