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15:41, 21 сентября 2023Экономика

Описан портрет типичного неплательщика по кредиту

Сбер: в России часто допускают просрочки по кредитам заемщики от 18 до 29 лет

Фото: Scott Graham / Unsplash

Чаще других допускают просрочки платежей по кредитам россияне в возрасте от 18 до 29 лет, а также те, кто одновременно обслуживает четыре-пять займов, сообщает РБК со ссылкой на данные Сбербанка, описавшего типичного неплательщика по кредиту.

По словам директора дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбера Дениса Кузнецова, его сотрудники провели исследование тысячи клиентов крупных кредитных банков, допускающих просроченные платежи. Самыми дисциплинированными он назвал заемщиков старше 60 лет.

В кредитной организации не стали называть регионы с наибольшим числом недисциплинированных заемщиков. Наименьшее число клиентов с просрочкой обнаружилось в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Мурманске и на Урале.

Ранее условный портрет среднестатистического российского должника составила Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Им оказался гражданин в возрасте 30-45 лет, вне зависимости от пола, имеющий долг в размере 173 тысяч рублей. По данным ФССП, малообеспеченными должниками являются, как правило, женщины 40-50 лет с ребенком, у которых нет имущества, кроме единственного жилья.

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    Дмитрий Воронин
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