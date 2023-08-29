В России составили портрет обычного должника

В ФССП сообщили, что среднестатистическим должником является гражданин 30-45 лет

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) составила условный портрет среднестатистического российского должника. Таковым является гражданин в возрасте 30-45 лет, вне зависимости от пола, имеющий долг в размере 173 тысяч рублей, сообщает глава организации Дмитрий Аристов, передает ТАСС.

В то же время малообеспеченные должники — как правило, женщины 40-50 лет с ребенком. Кроме единственного жилья у них ничего нет, отмечает Аристов. Стабильным источником дохода данной категории граждан является либо заработная плата, либо пенсия. Они обращаются, чтобы защитить от взыскания прожиточный минимум.

В ФССП подчеркнули, что прожиточный минимум примерно эквивалентен сумме средней зарплаты, и люди в таких условиях, «к сожалению, живут». При этом кредитная задолженность населения растет, что беспокоит организацию. «Сейчас у нас 12,7 миллиона документов в работе на сумму 2 триллиона рублей. Это очень много», — констатировал Аристов. Эксперт добавил, что за последние два года общий объем взысканий увеличился на две трети и за прошлый год перевалил критическую цифру в 1 триллион рублей.

Для того чтобы облегчить кредитную нагрузку, финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал россиянам воспользоваться услугами реструктуризации и пролонгации задолженности. Например, задолжнику могут одобрить кредитные каникулы, а за этот период человек найдет работу или накопит достаточно средств для погашения кредита.